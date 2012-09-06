Фикус - легендарное растение.

А все началось во время правления королевы Виктории, еще тогда он был признан «председателем семьи». Благодаря тому, что в соке фикуса содержится каучук, его так же прозвали: «резиновое дерево» и использовали в изготовлении каучука.

Свойства фикуса

Кроме того, что это растение красиво, каждый вид фикуса оригинален по-своему. От рисунка листьев до их формы – всё уникально.

Фикусу приписывают чудодейственные свойства лечить ряд болезней, такие как: мозоли, геморрой, гематома, мастопатия, заболевания суставов, кишечные расстройства и много других. К тому же, благодаря листьям, он действует в качестве мощного фильтра воздуха. Собирая, как губка, все неблагоприятные вещества в воздухе в помещении, где он находится.

Фикус и беременность

Давно существует поверье, что фикус помогает забеременеть.

Лучше всего, когда фикус кто-то подарил. Он приносит счастье в дом, вместе с возможностью женщине вскоре стать мамой.

А относительно действенности этого метода обычно много разногласий.

Кто-то, безусловно, верит в магические свойства фикуса помощи забеременеть желающим женщинам, кто-то утверждает, что это все самовнушение. Каким бы ни был верный вариант, факт остается фактом, будь то самовнушение, будь то магические свойства фикуса, женщина достигает поставленной цели.

Главное также помнить о том, что нужно себя беречь, чтобы обеспечить позитивное развитие плода и хорошее здоровье будущему ребенку.

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