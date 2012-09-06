Самое лучшее средство от депрессии

Если тебя настигла депрессия – не беда. Стоит лишь немного попотеть и от твоей подавленности не останется и следа.

Ежедневные физические нагрузки помогут тебе «выпустить пар», преодолеть стресс и забыть о наболевшей депрессии раз и навсегда.

Американские ученые из Университета Далласа подтверждают каждое из вышеупомянутых слов. Они считают, что всего лишь полчаса упражнений в день достаточно для того, чтобы снова ощутить радость и вкус к жизни.

«Физическая терапия так же эффективна, как и традиционное медикаментозное лечение, и по своим положительным показателям может полностью его заменить», – рассказывают психологи. «Физические нагрузки действуют наподобие антидепрессантов, постепенно восстанавливая психическую активность, нормализуя сон и аппетит».

В ходе эксперимента ученые отметили, что всего лишь спустя 25 минут активности, психическое состояние депрессивных пациентов заметно улучшалось, а их жизненный тонус и настроение повышались буквально на глазах, что и служило им стимулом для дальнейших упражнений. Чтобы избавиться от угнетающих мыслей и других симптомов депрессии психологи советуют регулярно заниматься физкультурой в качестве профилактики.

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