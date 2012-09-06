Болезни меняют наше лицо

Многие проявления болезней отражаются на внешности человека, говорят терапевты. Врачи рассказали, какие внешние признаки могут указать на ухудшение здоровья.

Так, при развитии анемии цвет лица становится бледным, видны голубые прожилки вен. Сероватый или синюшный цвет лица говорит о возможных болезнях сердца, а желтоватый – о поражениях печени. На проблемы с печенью могут указывать и сосудистые звездочки на щеках и около носа. Краснота на лице с переходом на область шеи нередко является признаком повышенного давления.

Высыпания в виде прыщиков в области лба и висков – повод проверить поджелудочную железу и желчный пузырь. Восковый оттенок кожи лица, который сопровождается ярким румянцем – возможный признак туберкулеза.

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