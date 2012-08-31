Ученые назвали самый счастливый возраст
11:41, 31 августа 2012Зарубежные новости
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Когда прекратить давить на себя
Самые счастливые люди - те, кому уже исполнилось 45 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорвика.
Специалисты проанализировали факторы, которые помогают человеку ощущать себя счастливым, в разные моменты жизни. Исследование показало, что с возрастом люди испытывают больше положительных эмоций, хотя физическое состояние может ухудшаться.
Ученые утверждают, что с возрастом люди становятся более упорными, учатся успешно бороться с негативными обстоятельствами и трудностями. По мере взросления снижается уровень ожидания от жизни, потому люди прекращают давить на себя в профессиональной и личной сфере.
В 45 лет наступает время максимального ощущения счастья, резюмируют исследователи.
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