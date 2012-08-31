Ученые назвали самый счастливый возраст

Самые счастливые люди - те, кому уже исполнилось 45 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорвика.

Специалисты проанализировали факторы, которые помогают человеку ощущать себя счастливым, в разные моменты жизни. Исследование показало, что с возрастом люди испытывают больше положительных эмоций, хотя физическое состояние может ухудшаться.

Ученые утверждают, что с возрастом люди становятся более упорными, учатся успешно бороться с негативными обстоятельствами и трудностями. По мере взросления снижается уровень ожидания от жизни, потому люди прекращают давить на себя в профессиональной и личной сфере.

В 45 лет наступает время максимального ощущения счастья, резюмируют исследователи.



