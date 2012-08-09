Какие женщины привлекают нервных мужчин - исследования

Британские ученые выяснили, что образ идеальной женщины претерпевает значительные изменения в сознании мужчин, испытывающих стресс: вместо худеньких топ-моделей они начинают засматриваться на женщин с нормальным телосложением или даже с некоторым излишком веса. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Исследователи под руководством доктора Вирен Свами (Viren Swami) из Университета Вестминстера в Лондоне сравнивали, как мужчины в стрессе и в спокойном состоянии реагируют на изображения женщин разных комплекций: от имеющих дефицит веса до страдающих ожирением, пишут РИА Новости. В обеих группах, экспериментальной и контрольной, было по 40 гетеросексуальных британцев в возрасте от 18 до 42 лет, которые оценивали привлекательность женщин. Исследователи измерили индекс массы тела у каждого участника и не нашли связи между этим показателем и оценками женской красоты.

Однако ученые обнаружили, что мужчины в состоянии стресса давали более высокие оценки женщинам с нормальным или излишним весом. Кроме того диапазон привлекательности женского тела для них стал шире, чем для их "коллег", не испытывающих стресса.

По мнению авторов, такие результаты свидетельствуют о том, что люди в условиях давления окружающей среды, в частности, в состоянии стресса идеализируют более выраженные морфологические черты, говорящие о способности к выживанию.