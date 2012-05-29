Чем полезны свежие огурцы

Огурцы – один из наиболее полезных и одновременно недорогих продуктов на нашем столе. Огурцы употребляли в пищу, еще во времена фараонов – их окаменелые остатки были обнаружены в древнеегипетских гробницах. Согласно исследованиям, это растение существует на Земле уже более 6 тысяч лет. Вопреки довольно распространенному мнению, что огурец – вовсе не овощ, а подобно арбузу, ягода, это растение относится к семейству тыквенных.

Сегодня польза и вред этого продукта активно исследуется учеными. Конечно, огурцы очень полезны, но мало кто знает, насколько они действительно важны для поддержания здоровья человека. Полезные свойства огурцов очевидны даже на первый взгляд. Они славятся своим освежающим, приятным вкусом, благодаря чему в знойные летние дни их часто используют в приготовлении легких салатов. Хотя 95% этих плодов составляет вода, оставшиеся 5 % их состава приходится на крайне необходимые организму человека вещества.

Содержащаяся в огурцах вода гораздо полезнее той, которую мы все привыкли пить. Она на столько чистая, что её можно сравнивать разве что с дистиллированной. А это означает, что огурец — овощ, замечательно утоляющий жажду, способствующий омоложению организма и очищающий его от токсинов.

Огурцы богаты витаминами группы В и витамином С, способствующими поддержанию жизненного тонуса и иммунной системы. Также в этом продукте содержатся природные сахара, а именно фруктоза и глюкоза,, которые необходимы головному мозгу для нормальной работы. Огурцы богаты витаминами А, РР, Е, Н, в их составе присутствуют полезные органические кислоты, кальций, фосфор, натрий, каротин, хлорофилл, хром, хлор, магний, железо, цирконий, марганец, свинец, серебро, никель, фолиевая и кофейная кислоты, что говорит о его весомой пользе для организма. Огурцы, которые выращивали в открытом грунте, ещё более полезны и насыщены по своему химическому составу, чем выращенные в теплице.

В огурцах содержатся белки и легко усваиваемая организмом клетчатка. Именно благодаря этим свойствам, огурцы являются компонентом множества монодиет.

Содержащиеся в составе огурцов соли калия, способствуют нормализации водообменных процессов в человеческом организме. Огурцы являются прекрасным слабительным, антисклеротическим, потогонным, антитоксическим, жаропонижающим, спазмолитическим, болеутоляющим и противоопухолевым средством.

Огурцы помогают избавляться от отеков и вовсе их избегать. Они способствуют нормализации работы сердца, снижению артериального давления. При регулярном употреблении сок из свежевыжатого огурца борется с заболеваниями желчного пузыря, предстательной железы и печени. Однако, следует помнить, что в этом случае необходимо исключить из рациона крахмал, сахар и мясо. Ещё огуречный сок препятствует преобразованию углеводов в жиры, способствует лучшему усвоению жиров и белков.

В народной медицине, листья и плоды этого овоща, богатые щелочными солями и йодом, применяются для лечения болезней щитовидной железы, сердца и сосудов.

Причем йода в огурцах больше, чем в любом другом овоще. Благодаря содержащему в огурцах кремнию, это удивительное растение применяется и для поддержания молодости и красоты кожи. Таким образом, степень пользы огурцов давно признана косметологами. Названия, вроде «огуречный крем», «огуречный лосьон» и «огуречная маска» уже давно вошли в нашу речь в виде устойчивых словосочетаний.

Ощутить на себе вред огурцов, могут люди, страдающие от язвы или гастрита. Это связанно с тем, что этот овощ способствует повышению кислотности желудка.

Маринованные огурцы не рекомендуют употреблять при гипертонии и атеросклерозе, заболеваниях печени. Не стоит ими злоупотреблять и беременным женщинам. В весенних огурцах может содержаться слишком много вредных для организма нитратов.

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