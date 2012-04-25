В Беларуси в зоне радиоактивного загрязнения - 12,1% населения
Результаты аварии на ЧАЭС
В населенных пунктах Беларуси, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, на 1 января нынешнего года проживали 1 млн 141,7 тыс. человек или 12,1% численности населения страны.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.
На территории Беларуси в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС находятся 2 тыс. 394 населенных пункта или 10,1% всех населенных пунктов страны.
«На загрязненных территориях Беларуси проживают 216,9 тыс. детей в возрасте до 18 лет или 19% численности населения, находящегося на загрязненной радионуклидами территории страны», - сообщает Белстат.
Наиболее пострадавшими территориями в результате катастрофы на ЧАЭС в Беларуси, по данным Белстата, являются Гомельская, Брестская и Могилевская области.