В Беларуси в зоне радиоактивного загрязнения - 12,1% населения

В населенных пунктах Беларуси, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, на 1 января нынешнего года проживали 1 млн 141,7 тыс. человек или 12,1% численности населения страны.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

На территории Беларуси в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС находятся 2 тыс. 394 населенных пункта или 10,1% всех населенных пунктов страны.

«На загрязненных территориях Беларуси проживают 216,9 тыс. детей в возрасте до 18 лет или 19% численности населения, находящегося на загрязненной радионуклидами территории страны», - сообщает Белстат.

Наиболее пострадавшими территориями в результате катастрофы на ЧАЭС в Беларуси, по данным Белстата, являются Гомельская, Брестская и Могилевская области.