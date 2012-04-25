В Нью-Йорке уволили с работы женщину, пожертвовавшую своей начальнице почку для пересадки

В Нью-Йорке женщина, пожертвовавшая своей начальнице почку для пересадки, вскоре была уволена.

Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на агентство Reuters, Дебора Стивенс, бывшая сотрудница компании Atlantic Automotive Group, в конце 2010 года по договоренности со своей начальницей пожертвовала ей почку, в пересадке которой та нуждалась.

После операции, однако, у Д.Стивенс возникли осложнения, из-за чего она часто оставалась на больничном, а качество ее работы, по мнению администрации фирмы, ухудшилось. 11 апреля этого года Д.Стивенс была уволена.

Теперь она судится с компанией, обвиняя ее в дискриминации. Фирма, в свою очередь, заявляет, что бывшая сотрудница использует свой благородный поступок для поддержания необоснованных претензий.