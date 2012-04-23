Список продуктов для хорошего сна

Белки и «медленные» углеводы, аминокислота триптофан, витамины группы В, магний и железо...

Перед вами список продуктов, где сочетание этих веществ оптимально для хорошего сна.

Молоко

Если нет непереносимости лактозы, лучшего продукта для сна не найти. В молоке есть и белок, и триптофан, и лактозный сахар, повышающий уровень инсулина.

Чтобы усилить действие напитка, можно добавить в него 1 ч. л. меда – он окажет дополнительный успокаивающий эффект.

Индейка

Помимо триптофана, она содержит витамины группы В, также регулирующие синтез серотонина. Кроме того, в мясе этой птицы есть железо, влияющее на глубину и качество сна.

Сухофрукты

Содержащийся в них магний помогает нам усваивать тот же триптофан. Но большинство из нас магния получает недостаточно, к тому же при стрессе организм быстро теряет этот важный для хорошего сна микроэлемент…

Цельнозерновой хлеб, цельнозерновая паста

Углеводы, которые они содержат, не вызывают резкого подъема сахара в крови и медленно усваиваются. А это значит не только спокойный, но и сытый сон.

Зеленые листовые овощи

Кроме витаминов группы В, они содержат триптофан и почти не имеют калорий.

Творог

Он дает нам не только белок и триптофан, но и аминокислоту метионин, которая помогает противостоять депрессии.

zhinka.info