Список продуктов для хорошего сна
Белки и «медленные» углеводы
Белки и «медленные» углеводы, аминокислота триптофан, витамины группы В, магний и железо...
Перед вами список продуктов, где сочетание этих веществ оптимально для хорошего сна.
Молоко
Если нет непереносимости лактозы, лучшего продукта для сна не найти. В молоке есть и белок, и триптофан, и лактозный сахар, повышающий уровень инсулина.
Чтобы усилить действие напитка, можно добавить в него 1 ч. л. меда – он окажет дополнительный успокаивающий эффект.
Индейка
Помимо триптофана, она содержит витамины группы В, также регулирующие синтез серотонина. Кроме того, в мясе этой птицы есть железо, влияющее на глубину и качество сна.
Сухофрукты
Содержащийся в них магний помогает нам усваивать тот же триптофан. Но большинство из нас магния получает недостаточно, к тому же при стрессе организм быстро теряет этот важный для хорошего сна микроэлемент…
Цельнозерновой хлеб, цельнозерновая паста
Углеводы, которые они содержат, не вызывают резкого подъема сахара в крови и медленно усваиваются. А это значит не только спокойный, но и сытый сон.
Зеленые листовые овощи
Кроме витаминов группы В, они содержат триптофан и почти не имеют калорий.
Творог
Он дает нам не только белок и триптофан, но и аминокислоту метионин, которая помогает противостоять депрессии.