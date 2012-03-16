Как дать желудку «отдыхнуть»

Наш желудок, как и весь наш организм, ежедневно нуждается в отдыхе. При ритме жизни, когда мы едим рано утром, торопясь на работу, а поздний вечер завершаем ужином, мы «изнашиваем» наши внутренние органы гораздо быстрее.

В такой ситуации, некоторые специалисты выступают за двухразовое питание: завтрак до 10 утра, и ужин до 16-18 часов. Если у вас в течении этого времени возникают позывы к пище — перекусите легким салатом, выпейте фреш или смузи.

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