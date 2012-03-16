Как дать желудку «отдыхнуть»
11:04, 16 марта 2012Зарубежные новости
0
Двухразовое питание
Наш желудок, как и весь наш организм, ежедневно нуждается в отдыхе. При ритме жизни, когда мы едим рано утром, торопясь на работу, а поздний вечер завершаем ужином, мы «изнашиваем» наши внутренние органы гораздо быстрее.
В такой ситуации, некоторые специалисты выступают за двухразовое питание: завтрак до 10 утра, и ужин до 16-18 часов. Если у вас в течении этого времени возникают позывы к пище — перекусите легким салатом, выпейте фреш или смузи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter