Как правильно падать, чтобы не поломаться?

Столичный врач-травматолог Сергей Тронько советует, как избежать падения на скользких дорогах.

Вероятность падения снижает правильно подобранная обувь. Зимняя обувь должна быть на невысоком устойчивом каблуке или танкетке, с качественной подошвой. В магазинах можно приобрести специальные резиновые насадки на обувь против скольжения. В домашних условиях на подошвы можно приклеить кусок поролона, лейкопластыря или кусок наждачной бумаги. Эти материалы обладают способностью стираться, поэтому такую ​​процедуру следует делать ежедневно перед выходом из дома. Есть надежный способ - смазать подошву клеем ПВА и на несколько минут поставить в песок. Крупинки будут препятствовать скольжению.

В гололед ходите по обочине тротуара ближе к стенам домов, заборов или столбов. В случае падения они станут для вас опорой. Но следует избегать предметов с острыми углами.

В такую ​​погоду следует ходить с сумкой, которую можно носить на плече. Свободные руки лучше контролируют равновесие. Поэтому держите их вдоль тела, а не в карманах.

Ступать надо на всю стопу. Не стоит поднимать ноги высоко, лучше скользить.

Если вы поскользнулись, согните ноги в коленях, голову втяните в плечи и постарайтесь упасть на бок. Часто при падении люди пытаются уменьшить удар, вытянув руки перед собой. Этого делать не стоит. Так легко можно получила переломы запястья или предплечья. Мышцы напрягите. При ударе они будут защищать суставы от травм.

При падении на спину подбородок прижмите к груди, руки широко раскиньте. Это уменьшит силу удара. В любом случае старайтесь упасть на бок, а не на спину. Если падаете с лестницы, руками защищайте голову и шею.

gazeta.ua