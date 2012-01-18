Число жертв крушения "Costa Concordia" достигло 11-ти

Число жертв крушения итальянского круизного лайнера Costa Concordia достигло 11-ти. Найдены тела еще пяти пассажиров.

Как сообщает радио «Свобода», 24 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Судно село на мель и перевернулось в пятницу вечером у берегов острова Джилио в Тирренском море.

Капитан лайнера Франческо СКЕТТИНО арестован. Следствие возлагает на него основную вину за то, что Costa Concordia потерпела крушение.

Более 70 пассажиров затонувшего итальянского лайнера намерены подать иск к владельцам судна.

Как сообщила итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons, пассажиры хотят добиваться возмещения материального и морального ущерба в размере не менее 10 тысяч евро на человека.