Число жертв крушения "Costa Concordia" достигло 11-ти

09:03, 18 января 2012
Зарубежные новости
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24 человека пропали без вести

Число жертв крушения итальянского круизного лайнера Costa Concordia достигло 11-ти. Найдены тела еще пяти пассажиров.

Как сообщает радио «Свобода», 24 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Судно село на мель и перевернулось в пятницу вечером у берегов острова Джилио в Тирренском море.

Капитан лайнера Франческо СКЕТТИНО арестован. Следствие возлагает на него основную вину за то, что Costa Concordia потерпела крушение.

Более 70 пассажиров затонувшего итальянского лайнера намерены подать иск к владельцам судна.

Как сообщила итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons, пассажиры хотят добиваться возмещения материального и морального ущерба в размере не менее 10 тысяч евро на человека.

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