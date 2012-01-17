В Москве обсудили украинскую реформу ветслужбы

Украина озабочена системой российского контроля при продаже в розницу мяса в условиях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре по итогам встречи руководителя этого ведомства Сергея ДАНКВЕРТА с председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иваном БИСЮКОМ.

«Основной темой встречи стало обсуждение ситуации с борьбой с африканской чумой свиней в России. Серьезную озабоченность украинской стороны вызывает эффективность существующей в России системы контроля безопасности мяса, поступающего в розничный торговый оборот», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Россельхознадзор обладает правом проверки торговых предприятий и ресторанов исключительно в тех случаях, если у них есть собственные цеха по переработке мясной продукцией. Во всех остальных случаях контрольные функции осуществляются лишь Роспотребнадзором, не обладающим компетенцией в области обеспечения ветеринарной безопасности. Таким образом, существующая в настоящее время система не позволяет исключить попадания в розничную торговую сеть мясной продукции, полученной от инфицированных животных что, соответственно, создает возможность дальнейшего распространения зараженной продукции через торговые сети, сообщили в Россельхознадзоре.

В ходе встречи С.ДАНКВЕРТ также проинформировал И.БИСЮКА о работе российских министерств сельского хозяйства и здравоохранения по разработке нормативов и утверждению максимально допустимых уровней (МДУ) содержания опасных и вредных веществ в пищевой продукции.

В сообщении отмечается, что ходе встречи российская сторона выразила понимание в отношении проходящей в Украине административной реформы, в ходе которой, на примере европейской модели, ветеринарная служба страны была реорганизована в Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу, в функции которой входит контроль безопасности пищевой продукции по всей цепочке производства и переработки, от фермы - до стола потребителя. При этом в числе прочего вновь организованная Служба контролирует применение пестицидов и агрохимикатов, осуществляет семенной контроль, является национальным органом в области карантина растений, обеспечивает здоровье животных, проводит инспектирование предприятий, контролирует безопасность как сырья, так и готовой пищевой продукции, проверяет предприятия торговли и общественного питания.

Стороны согласились в том, что только такая единая и высокоинтегрированная система сможет реально гарантировать безопасность здоровья потребителей.

Как сообщал УНИАН, ранее главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО выразил обеспокоенность в связи с намерениями украинской власти передать функцию контроля над питанием украинцев ветеринарной службе.

"В Украине полномочия по контролю над продовольствием и питанием, в том числе в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де-факто, это является признание гражданина Украины животным", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, передача ветеринарной службе функций по контролю над качеством пищи негативно повлияет также на агробизнес, предприятия которого осуществляют поставки продукции в Россию.

"Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, в первую очередь, молочной, и примем самые жесткие меры при наименьшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в пограничные регионы и большие города России", - отметил Г.ОНИЩЕНКО.