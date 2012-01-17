Цвет тарелки влияет на аппетит

Родители маленьких придирчивых едоков могут повлиять на их аппетит, просто предложив им в качестве обеденного аксессуара другую тарелку. Главное условие — она должна быть разноцветной!

Исследование, которое проводили ученые из Корнельского университета, показало, что дети, в отличие от взрослых, предпочитают яркую, разноцветную посуду. Например, с тарелки, на которой изображено 7 различных предметов, раскрашенных при помощи 6 цветов, ребенок с радостью съест даже брокколи и рыбу (взрослым достаточно трех предметов и трех цветов на картинке).Так что, совсем не нотации родителя, а цвет тарелки будет иметь решающее значение для ребенка, когда он увидит на ней овсяную кашу или пропаренные овощи.

vegopolis.ru