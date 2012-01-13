Европейцев не тревожит старение населения

71% европейцев знают, что европейское население стареет, однако лишь 42% обеспокоены таким развитием событий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса, проведенного TNS Opinion & Social в сентябре-ноябре 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, по мнению многих опрошенных, люди в возрасте старше 55 лет играют значительную роль в ключевых сферах общественной жизни.

При этом 60% опрошенных считают необходимым предоставить людям право работать и после достижения ими пенсионного возраста, по желанию. Треть респондентов отметили, что готова работать и после выхода на пенсию. Вместе с тем, треть опрошенных также высказались против официального повышения пенсионного возраста.

В целом, в ходе опроса было опрошено 31 280 респондентов в возрасте старше 15 лет в 27 странах-членах ЕС, а также в Хорватии, Исландии, бывшей югославской республике Македонии, Норвегии и Турции.