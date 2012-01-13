22 года тюрьмы - за съемку в детском приюте в Турции

Герцогине Йоркской Саре Фергюсон, бывшей жене британского принца Эндрю, среднего сына королевы Великобритании, может грозить 22,5 лет тюрьмы в Турции, сообщает Associated Press со ссылкой на материалы суда.

Как сообщает агентство, в четверг турецкий суд заочно предъявил обвинение Фергюсон в незаконной видеосъемке детского приюта и нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание, которое суд может назначить, составляет 22,5 лет тюрьмы. Дата начала судебных слушаний пока не определена.

Фергюсон в разное время работала в качестве штатного и внештатного корреспондента с разными телеканалами Великобритании и США.

Associated Press сообщает, что в 2008 году герцогиня Йоркская предприняла поездку в Турцию, где произвела съемку приюта для детей-сирот в пригороде Анкары. На кадрах, снятых Фергюсон, изображены пятеро детей, привязанных к своим кроватям. Сообщается что съемка, которую она сделала, предназначалась для британской телевизионной программы.

Британское МВД, в ответ на запрос Associated Press, отказалось предоставить информацию о том, поступал или нет в Соединенное Королевство запрос на экстрадицию Фергюсон.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон развелись в 1996 году, однако она сохранила титул по бывшему мужу (герцогиня Йоркская). Она лишится его, если повторно выйдет замуж, замечает РИА Новости.