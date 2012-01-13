Ленин не обладал мозгом гения - неврологи

Исследования, проводившиеся в Советском Союзе после смерти вождя, подтверждают, что лидер Октябрьской революции 1917 года страдал лишь рядом патологических заболеваний. Об этом сообщает сайт "Дилетант.Ру", опубликовавший материалы из архива президента России.

Врачи-неврологи также подтвердили Интернет-изданию, что мозг Ленина ничем не отличался от обычного человека.

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