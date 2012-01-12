Симптомы ПМС

7 советов, как лечить ПМС.

Предменструальный синдром, или ПМС, негативно сказывается на твоем самочувствии? Наш эксперт – Наталья Ивановна Иваненко, гинеколог одной из киевских клиник, расскажет, как справиться с ПМС.

Что такое ПМС

Месячный цикл в среднем длится 28 дней. Отсчет идет с первого дня менструации. Половина цикла – «спокойные», а в его конце наблюдается ПМС (за 7-10 дней перед началом месячных).

Признаки ПМС

Самые распространенные признаки ПМС: головные боли, перепады настроения, сонливость, быстрая утомляемость, раздраженность, плаксивость, усиление аппетита, беспокойный сон, апатия, капризы в еде, вздутие живота, увеличение веса, боль в суставах.

Это происходит потому, что во второй половине цикла начинает возрастать уровень женского гормона – прогестерона. Одновременно падает уровень серотонина и эндорфина, которые отвечают за хорошее настроение и самочувствие.

Если ни один из этих симптомов тебе не знаком, похоже, у тебя нет ПМС. Считай, что тебе повезло. Но по статистике, более 95 процентов девушек и женщин страдают от ПМС.

Как избавиться от ПМС

ПМС подступает? Действуй!

1. Исключи соль из рациона, потому что она задерживает жидкость в организме, провоцируя отеки.

2. Ешь небольшими порциями 4-5 раз в день. Это поможет устранить проблемы с желудком.

3. Включи в рацион больше овощей и фруктов. Это поможет ускорить обмен веществ, вывести шлаки и лишнюю жидкость из организма. Так ты защитишься от вздутия живота и проблем с кишечником.

4. Витамины группы В. Они нужны тебе, чтобы укрепить нервную систему. Витамины группы В содержатся в хлебе из муки грубого помола, кашах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Также важно, чтобы в твоем меню был нежирный белок – творог, йогурт, молоко, который хорошо насыщает и не способствует прибавке веса.

5. Замени привычный чай и кофе на ромашковый или травяной чай, которые успокаивающе действуют на организм и помогают улучшить метаболизм. Перед сном выпивай чай из мелисы – так ты сможешь избавиться от бессонницы.

6. Старайся больше бывать на свежем воздухе, совершать пешие прогулки, заниматься фитнесом (выбирай щадящие варианты). Кроме того, постарайся выделять время для отдыха и спать не менее 8 часов в сутки. Это поможет защитить организм от стресса.

7. Контрацептивные препараты. Прием многих из них помогает избавиться от ПМС и отрегулировать месячный цикл. Для многих – это отличный выход. Но принимать гормональные препараты можно только после консультации у гинеколога. «Самодеятельность» – лекарства, купленные по совету подруги, знакомой или провизора в аптеке, могут навредить!

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