4 эффективных способа взбодриться, если засыпаешь на работе

Утром мозг готов к интеллектуальному штурму. Но между 15 и 17 часами вы ощущаете упадок сил и решаете выпить кофе, пишет msn. Попробуйте другие способы взбодриться!

Упражнения

Усталость может быть вызвана сидением в замкнутом помещении. Чтобы восполнить недостаток кислорода, сделайте следующее. Сидя за столом, выпрямите спину, согните руки в локтях, кисти сожмите в кулак. Втяните воздух носом, энергично поднимите руки вверх, раскрывая кисти, и выдыхните через рот.

Напиток с гуараной

Одно зерно гуараны может содержать в 4 раза больше кофеина, чем кофейное зерно. Один энергетический напиток с гуараной придает больше бодрости, чем чашка эспрессо. Это растение также добавляют в чаи, а его экстракт используется в спортивном питании.

Горсть сухофруктов

Чтобы энергии хватило до вечера, нужен легкий и вкусный полдник. Вместо сладостей съешьте, например, горсть кураги. Содержащийся во фруктах сахар быстро проникнет в кровь и активирует запас внутренних сил. К тому же, клетчатка, которой богаты сухофрукты, обеспечит чувство сытости до ужина.

Шипучий витамин

Чтобы активизировать умственную активность, растворите в стакане воды таблетку шипучего мультивитамина или витамина С. Это вернет вам способность концентрироваться, снимет чувство усталости. Витамины в таком виде быстро усваиваются, бодрящий эффект вы почувствуете уже через 15–20 минут!