Сегодня в Бельгии ураганный ветер может достигать 100 км/час

14:01, 05 января 2012
Зарубежные новости
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Страдания от непогоды

Бельгия продолжает страдать от непогоды.

Как сообщают сегодня местные СМИ со ссылкой на Королевский метеорологический институт, сегодня порывы ветра могут достигать 100 км в час, а также ожидаются сильные ливни.

По данным полиции, на протяжении прошлой ночью два человека получили ранения в результате столкновения автомобиля со поваленным деревом на дороге вблизи городка Анцегем, что в 60 километрах на запад от Брюсселя.

В результате сильного порывистого ветра утром в Бельгии наблюдались задержки железнодорожных поездов.

Кроме того, сегодня в первой половине дня по всей территории страны закрыты для посещения парки. В Брюсселе все парки закрыты для посещения до утра пятницы.

Сильный ветер и дожди наблюдаются в Бельгии третий день подряд. 3 января в результате падения деревьев серьезные ранения получили 4 человека.

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