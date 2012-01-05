Сегодня в Бельгии ураганный ветер может достигать 100 км/час

Бельгия продолжает страдать от непогоды.

Как сообщают сегодня местные СМИ со ссылкой на Королевский метеорологический институт, сегодня порывы ветра могут достигать 100 км в час, а также ожидаются сильные ливни.

По данным полиции, на протяжении прошлой ночью два человека получили ранения в результате столкновения автомобиля со поваленным деревом на дороге вблизи городка Анцегем, что в 60 километрах на запад от Брюсселя.

В результате сильного порывистого ветра утром в Бельгии наблюдались задержки железнодорожных поездов.

Кроме того, сегодня в первой половине дня по всей территории страны закрыты для посещения парки. В Брюсселе все парки закрыты для посещения до утра пятницы.

Сильный ветер и дожди наблюдаются в Бельгии третий день подряд. 3 января в результате падения деревьев серьезные ранения получили 4 человека.