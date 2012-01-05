В США близнецы рождаются почти вдвое чаще

В США в настоящее время близнецы рождаются почти в два раза чаще, чем 30 лет назад. Такие данные содержатся в обнародованном исследовании Центров по контролю и предотвращению заболеваний, расположенных в Атланте (штат Джорджия).

Как отмечается в докладе, в 2009 году в США родились более 137 тысяч близнецов (один случай на каждые 30 родов), тогда как в 1980 году - всего 68 тысяч (один случай более чем на 50 родов), передает ИТАР-ТАСС.

"Рост количества рождений близнецов наблюдается во всех штатах и во всех возрастных группах", - отметила один из авторов исследования эпидемиолог Джойс МАРТИН.

Одной из основных причин данной тенденции ученые называют успехи современной медицины в области лечения бесплодия.

"Многоплодная беременность часто протекает тяжело. Близнецы обычно рождаются раньше срока, их вес при рождении меньше среднего. Однако несмотря на то, что они входят в повышенную группу риска, большинство из них развиваются нормально", - сказала Дж.МАРТИН.

Считается, что наибольшее значение для возникновения многоплодной беременности играют наследственность, возраст будущей матери и ее национальность.

Так, по словам специалистов, в США близнецы чаще всего рождаются в афроамериканских семьях. Кроме того, вероятность их появления на свет повышается с увеличением возраста матери, отмечает NEWSru.