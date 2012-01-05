Полиция застрелила восьмиклассника

Полиция, прибывшая по вызову в одну из средних школ Техаса, застрелила 15-летнего учащегося, передает Asociated Press.

В среду утром полиция получила сигнал о том, что в одной из средних школ города Браунсвилл находится вооруженный человек.

Прибыв по вызову, наряд обнаружили в коридоре юношу, показавшегося подозрительным, и открыл огонь. Убитый оказался 15-летним учащимся восьмого класса.

Власти начали расследование обстоятельств происшествия и правильности действий полицейских.

В США опасаются повторения случаев с насилием в стенах учебных заведений, замечает РИА Новости. К печальным рекордам по числу убитых принадлежит трагедия в школе города Колумбина (штат Колорадо), где в апреле 1999 года от рук двух подростков погибли 12 сверстников и учитель. Убийцы покончили с собой.