Латвия: автомобиль с 7 молодыми людьми утонул в реке
15:57, 03 января 2012Зарубежные новости
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3 девушки и 4 парня...
Семь человек в возрасте от 16 до 19 лет погибли в дорожно-транспортном происшествии в новогоднюю ночь в Латвии.
Как передает РИА Новости, по сообщению местной полиции, ДТП произошло около 3.30 на дороге Извалта - Шкелтава в Красловском районе. Автомобиль Mazda 626, в котором находились семь человек (три девушки и четыре молодых человека), съехал с дороги в реку Рудна и затонул. Спасти никого не удалось.
Предполагается, что компания возвращалась с новогодней вечеринки.
По данному факту начато расследование.
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