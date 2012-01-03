Кофе поможет выявить скрытую болезнь

Дрожь в руках после чашки кофе говорит о скрытой болезни.

Исследователи из Академии неврологии (США) установили, что возникновение тремора рук (частого непроизвольного дрожания) после порции кофе говорит о наличии скрытой болезни в организме.

Были обследованы 157 женщин в возрасте 23-60 лет. По просьбе ученых они ежедневно выпивали более трех чашек кофе. Зафиксировав у части из них возникновение дрожания рук, исследователи проверили их медицинские карточки. Оказалось, что тремор рук возникал у тех, кто ранее обращался к врачам по поводу гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Медики пришли к выводу, что хроническая усталость по утрам возникает не только от переутомления на работе, а может служить признаком недуга. Специалисты предостерегают: при появлении хронической усталости не стоит взбадривать организм крепким кофе, а лучше обратиться к врачам.

likar.info