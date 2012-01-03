Как очистить воду вымораживанием

При наличии даже самых замечательных фильтров не следует забывать о великолепном естественном способе очистки и облагораживания воды - вымораживании, предложенном давным-давно московским инженером Алексеем Лабзой.

В эмалированную посуду наливают из-под крана воду, закрывают крышкой и ставят в морозилку. Через несколько часов вода замерзает, причем сперва льдом покрывается поверхность воды, потом вода по краям сосуда, у стенок, и только в последнюю очередь - в середине кастрюли. Длительность замерзания зависит от мощности морозильной установки, но слишком большая мощность излишня, она помешает процессу естественной диффузии. А диффузия в замерзающей воде очень важна: чем чище вода, тем она быстрее замерзает, а у всяких смесей (то есть у грязной воды) температура замерзания, как известно, ниже. Вот эта грязная вода и концентрируется постепенно в середине кастрюли.

Если вода еще не успела замерзнуть, слейте эту воду. А если замерзло все, что было, то центр сосуда поставьте под струю теплой или горячей воды. Она протопит во льду ямку, где замерзла грязная вода. Это место очень заметно: весь лед в кастрюле более или менее прозрачный, а в середине - белесый.

Эту льдину с промытой ямкой вынимают из морозилки и ставят на стол. Уже через полчаса вода у стенок оттаивает. Можно варить суп, кипятить чай, можно и пить - ледяную, вкусную, чистую. К тому же и структурированную, то есть прекрасно усваиваемую клетками тканей, поскольку по своей структуре она подобна нашей крови. Это и есть та вода, какую пьют горцы. Тающая вода ледников и снежных вершин - вода для долгожителей.

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