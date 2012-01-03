В Румынии произошло около 20 землетрясений магнитудой от 2 до 4,4.

Как сообщает korrespondent.net, подземные толчки чувствовались в двух зонах Румынии - в горах Вранча и в Румынской низменности в местностях Синая, Корну и Бребу.

"Первые подземные толчки были зарегистрированы в воскресенье вечером, 1 января, в горах Вранча на глубине 114 километров, а последние – в 2 часа 15 минут в ночь с воскресенья на понедельник", – сообщили в Национальном институте физики земли.

В то же время, почетный директор Института Георге МЭРМУРЯНУ заявил, что "произошедшие землетрясения не способны вызвать более крупные колебания подземных пластов".

Землетрясения аналогичной интенсивности произошли в октябре 2011 года, их сила также колебалась между 2,5 и 4,5 баллами.

Кроме того, напоминает издание, в румынском уезде Вранча 4 октября 2011 г. произошло землетрясение магнитудой 5,1.