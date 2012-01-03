Как отличить ложь от правды?

Для того, чтобы определить, лжет человек, или говорит правду, достаточно 20 секунд! Главное – внимательно наблюдать за его поведением и реакциями, считают психологи.

Имеете ли вы дело с продавцом, новым коллегой или потенциальным партнером, вы можете определить, стоит ли ему доверять, если будете знать, какие особенности его поведения предупреждают о том, что он говорит неправду.

Во-первых, о то, что человек что-то скрывает, говорит его непоследовательное поведение. «Если обычно человек ведет себя спокойно, однако внезапно начинает жестикулировать, или наоборот, такие изменения в поведении являются явным сигналом», - объясняют психологи. То же касается речи: если в норме человек говорит гладко, но внезапно начинает путаться, следует насторожиться. Любые отклонения от нормального поведения говорят о лжи.

Застывший взгляд – еще один повод для осторожности. «Когда люди размышляют о чем-то, их взгляд, как правило, блуждает. Однако если человек постоянно смотрит вам в глаза, это означает, что он вас либо не слушает, либо намеренно пытается завоевать ваше доверие, а это говорит о неискренности», - отмечают эксперты.

Если ваш собеседник постоянно пытается прикрыть рот, кашляя, чихая или прочищая горло, возможно, он пытается что-то утаить. Об этом же говорят опущенные плечи и сгорбленная поза, указывающая на нежелание человека открывать свои мысли и чувства.

Обычно улыбка меняет все лицо: глаза загораются, щеки и брови поднимаются вместе с уголками рта. Для того, чтобы естественная улыбка сошла с лица, требуется несколько секунд. Если же человек улыбается внезапно и быстро, это говорит о том, что его улыбка не натуральна.

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