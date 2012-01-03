Чем вредны бумажные полотенца

Бумажные полотенца в общественных туалетах несут в себе серьезную угрозу для здоровья, установили исследователи из Университета Лаваль. Они нашли бактерии, провоцирующие различие заболевания, в не использованных полотенцах.

Соответственно, патогены способны попадать на руки человека после того, как он их помыл. В особой опасности находятся посетители больниц со сниженным иммунитетом.

Эксперты протестировали бумажные полотенца шести марок. Бактерии были найдены во всех образцах. Однако особо отличились полотенца, произведенные из волокон, полученных в ходе вторичной переработки (от 100 до 1000 раз выше, чем в полотенцах из первичного сырья).

Чаще всего анализ выявлял наличие бактерий Bacillus, вырабатывающих токсин, который вызывает пищевые отравления. Также исследователи нашли Bacillus cereus - бактерию, провоцирующую инфекции глаз, легких, крови и центральной нервной системы.

Надо сказать, ученые уже находили бактерии во вторичной бумажной продукции. Там бактерии могут спокойно размножаться, так как связывающие ингредиенты вроде крахмала выступают в роли пищи для них. Теперь исследователи хотят выяснить, какие бактерии обитают в кухонных полотенцах и салфетках для лица.

newsland.ru