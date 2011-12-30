Самые опасные места в ночных клубах

Чаще всего в ночных клубах, барах и ресторанах драки завязываются на танцплощадке. Как показало исследование, 20% самых опасных инцидентов происходят именно в этом месте, а 13% - в непосредственной близости…

В ходе работы исследователи более 1 300 раз посетили 118 баров и клубов в Торонто (Канада) в течение двух лет. Они наблюдали за агрессивным поведением посетителей, оценивая его по шкале от одного до пяти. Также, эксперты отмечали, насколько пьяными были агрессоры.

В результате оказалось, что самой «горячей зоной» конфликтов является танцпол. Именно там, по словам ученых, наблюдается немало сексуальной агрессии и агрессивных «игр» между соперниками.

Вторым самым взрывоопасным местом в клубе или баре является пространство возле барной стойки. Возможно, это вызвано постоянное толчеей, а также конфликтами между посетителями и обслуживающим персоналом.

Следом за танцполом и барной стойкой следуют места за столиками в зале, вестибюль, ступеньки, вход и бильярдный зал. В последнем происходит лишь 4% неприятных инцидентов.

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