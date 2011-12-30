На детском утреннике должны быть оба родителя

Пойти на первый утренник своего ребенка в дошкольном учебном заведении – в детском саду просто обязаны оба родители. Такие отговорки, как не отпускают на работе – здесь кажутся неуместными. Да, как это так? Это все равно, что забыть про День рождения крохи. Поэтому, вы должны заранее знать, когда у вашего малыша намечается праздник в детском садике, что иметь возможность спланировать этот день. Обязательно поговорите с начальством. Возможно, вас смогут отпустить на полдня. В противном случае, возьмите отгул или отпуск за свой счет. Ребенок должен чувствовать поддержку сразу двух родителей, а не одного. К тому же, неужели вам самим не хочется посмотреть, как ваше чадо будет танцевать, водить хороводы и веселиться с другими детками? Естественно, что детский утренник вы сможете посмотреть в так называемом повторе. Это когда один из родителей запишет видео на камеру, а вечером, в кругу семьи, продемонстрирует вашу очаровательную снежинку или медвежонка. Но все это не то. Правильно, ведь говорят, что лучше один раз увидеть, нежели по несколько раз пересматривать по телевизору. Это совершенно разные вещи.

Кроме этого, после новогоднего утренника в детском сада, вы обязательно должны поздравить своего малыша с его первым выступлением перед зрительской аудиторией.

Да и вы и сами должны стремиться к тому, чтобы пойти на детский утренник. Сколько можно говорить и думать только об одной своей работе. Все, год уже подходит к своему логическому завершению. На первом месте у вас должно быть ощущение новогоднего праздника. Не даром же утренники проводятся в конце года, за несколько дней до наступления Нового года. Подумайте о том, чтобы взять заслуженный отпуск и провести его вместе со своей семьей. Сейчас вас ожидает тот славный период времени, когда следует череда новогодних приготовлений. Так приятно готовиться к главному празднику года вместе со своим ребенком и членами семьи. Ничто не может быть лучше, чем выбор новогодней ели, ее украшение и, конечно же, первого детского утренника.

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