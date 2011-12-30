Во Франции ввели налог на сладкую газировку
Растет заболеваемость ожирением
Конституционный совет Франции ввел новый налог на сладкие газированные напитки, сообщает Медпортал со ссылкой на Medical Xpress. Эта мера направлена на борьбу с растущей заболеваемостью ожирением в стране.
О возможном введении нового налога было объявлено в августе. Тогда же сообщалось, что это делается в рамках масштабной правительственной программе по борьбе с ожирением. Кроме того, дополнительное налогообложение соответствует режиму жесткой экономии, введенному из-за экономического кризиса в еврозоне.
Налог на сладкую газировку установлен в размере одного евроцента с каждой проданной банки напитка. Ожидается, что нововведение пополнит бюджет на 120 миллионов евро в год.
Этот шаг французского правительства подвергся резкой критике со стороны производителей газированных напитков. Так, "Кока-Кола" в сентябре заявила, что приостанавливает запланированное инвестирование 17 миллионов евро в завод на юге страны. В официальном заявлении компании говорится, что это является "символическим протестом против налога, который наносит ущерб нашей компании и стигматизирует нашу продукцию"