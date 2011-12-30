В России - пожар на атомной подводной лодке

После пожара на атомной подводной лодке "Екатеринбург" в Мурманской области с отравлением госпитализированы двое сотрудников МЧС и семь военнослужащих.

Об этом российским СМИ сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТСН.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее источник в МЧС заявил, что в результате пожара на АПЛ пострадали девять пожарных, которые отравились дымом. По его данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

По официальным данным МЧС, в результате инцидента на "Екатеринбурге" никто не пострадал.

Пожар на подводной лодке "Екатеринбург" произошел вечером 29 декабря в ходе планового ремонта в поселке Росляково Мурманской области. Он начался после того, как в сухом доке завода ОАО "82 Судоремонтный завод" загорелся строительный мусор. Сейчас пожар локализован, но аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Как сообщается, на АПЛ нет вооружений, реактор подлодки заглушен, поэтому угрозы распространения радиации нет.