От диклофенака может случиться инфаркт

Применение диклофенака повышает риск инфаркта миокарда, пришли к выводу французские ученые.

В исследованиях под руководством доктора Лямии Грималди-Бенсоудой принимали участие 1125 пациентов, у которых в период с апреля 2007 г. по май 2009 г. случился первый нефатальный ИМ. Контрольную группу составили 2790 лиц, которые в этот же период проходили консультацию у семейных врачей.

Результаты исследования показали, что применение нестероидного противовоспалительного препарата диклофенак повышает риск развития ИМ без подъема сегмента ST в 3 раза. При этом, применение других НПВП не ассоциируется с повышенным риском инфаркта миокарда.

Сегмент ST – участок на электрокардиограмме, отражающий интервал времени, когда желудочки полностью охвачены возбуждением. Высота сегмента ST увеличивается при острой ишемии.

umj.com.ua