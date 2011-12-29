На клас­си­чес­кой ман­ной ка­ше, мож­но ска­зать, вы­рос­ли це­лые по­ко­ле­ния де­тей, а сей­час мно­гие вра­чи утверж­да­ют, что она вред­на для дет­ско­го ор­га­низ­ма. Не­уже­ли это дейст­ви­тель­но так?

Мно­гие ви­ды каш, в том чис­ле и ман­ная, на­но­сят осо­бен­ный вред ма­лень­ким де­тям. Точ­но так же, как де­тям до го­да не под­хо­дит пи­та­ние пе­чень­ем и сла­дос­тя­ми, по­то­му что их же­лу­доч­но-ки­шеч­ный тракт еще не го­тов к пе­ре­ва­ри­ва­нию уг­ле­во­дов.

Врачи не ре­ко­мен­дуют кор­мить ре­бен­ка про­дук­та­ми из та­ких круп, как яч­не­вая, ов­ся­ная и пшен­ная, так как им не­до­ста­ет мик­ро­э­ле­мен­тов и мно­гих дру­гих по­лез­ных ве­ществ.

К то­му же в этих кру­пах об­на­ру­же­но вред­ное ве­щест­во - гли­о­дин. Это му­ко­по­ли­са­ха­рид, ко­то­рый со­дер­жит­ся в обо­лоч­ке не­ко­то­рых зла­ков и вы­зы­ва­ет нек­роз (омерт­ве­ние) вор­си­нок ки­шеч­ни­ка, за счет ко­то­рых про­ис­хо­дит вса­сы­ва­ние пи­та­тель­ных ве­ществ.

На сче­ту ман­ной ка­ши есть один серь­ез­ный прос­ту­пок: она бо­га­та фи­ти­ном. Фи­тин из­ме­ня­ет сре­ду в ки­шеч­ни­ке ре­бен­ка та­ким об­ра­зом, что каль­ций и ви­та­мин Д, по­сту­па­ю­щие с пи­щей, прос­то не вса­сы­ва­ют­ся. Так­же пос­ле ее при­ме­не­ния на­блю­да­ет­ся ухуд­ше­ние вса­сы­ва­ния же­ле­за.

Пи­та­ние по­доб­ны­ми про­дук­та­ми мо­жет при­вес­ти ор­га­низм ма­лы­ша к не­ко­то­рым серь­ез­ным по­следст­ви­ям, та­ким как на­ру­ше­ние ра­бо­ты же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та, ра­хит, а так­же к по­сто­ян­но­му на­смор­ку и ча­с­тым прос­ту­дам, что в даль­ней­шем мо­жет ска­зать­ся на здо­ровье ре­бен­ка в школь­ные го­ды.

Ко­неч­но же, ман­ная ка­ша да­ле­ко не бес­по­лез­на. Это за­ме­ча­тель­ный ди­е­ти­чес­кий про­дукт. Во­прос толь­ко в том, мож­но ли да­вать ее ма­лень­ким де­тям?

По край­ней ме­ре, она не ре­ко­мен­ду­ет­ся де­тям до пер­во­го го­да жиз­ни. Пос­ле го­да ее уже по­сте­пен­но мож­но вклю­чать в ра­ци­он, ког­да нор­маль­ная ра­бо­та ки­шеч­ни­ка уже на­ла­же­на и его фер­мен­та­тив­ная сис­те­ма до­ста­точ­но со­зре­ла. До трех лет ман­ную ка­шу ма­лы­шам мож­но да­вать в стро­го огра­ни­чен­ном ко­ли­чест­ве.

В ман­ной кру­пе 70 про­цен­тов крах­ма­ла, мно­го бел­ков, ви­та­ми­нов и ми­не­раль­ных ве­ществ, и так как она быст­ро го­то­вит­ся, то все они со­хра­ня­ют­ся: В ней ма­ло клет­чат­ки, и она ре­ко­мен­ду­ет­ся в пос­лео­пе­ра­ци­он­ный пе­ри­од и при ис­то­ще­нии. При хро­ни­чес­кой не­до­ста­точ­нос­ти по­чек, на­при­мер, ре­ко­мен­ду­ют­ся блю­да, при­го­тов­лен­ные из без­бел­ко­вых круп, - в этом слу­чае ман­ка не­за­ме­ни­ма.

Но на­чи­нать при­корм груд­нич­ка со зла­ко­вых каш не­льзя - вот од­на из но­вых кон­цеп­ций дет­ско­го пи­та­ния. Для де­тей в ран­нем воз­рас­те рань­ше со­ве­то­ва­ли ис­поль­зо­вать та­кие про­дук­ты, как ово­щи, фрук­ты, блю­да из них, на­ту­раль­ные со­ки.

По­след­ние ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что ал­лер­ги­чес­кие ре­ак­ции на со­ки слиш­ком ча­с­ты и же­лу­доч­но-ки­шеч­ный тракт еще не го­тов к та­кой пи­ще, да и ви­та­мин­ный де­фи­цит в ор­га­низ­ме ре­бен­ка со­ки вос­пол­ня­ют пло­хо.

Уж луч­ше пусть кор­мя­щая ма­ма са­ма ест по­боль­ше фрук­тов и пьет на­ту­раль­ных со­ков - все име­ю­щи­е­ся в них ви­та­ми­ны ре­бе­нок по­лу­чит с ее мо­ло­ком.

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