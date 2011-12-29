Чем вредна манная каша
Есть один серьезный проступок
На классической манной каше, можно сказать, выросли целые поколения детей, а сейчас многие врачи утверждают, что она вредна для детского организма. Неужели это действительно так?
Многие виды каш, в том числе и манная, наносят особенный вред маленьким детям. Точно так же, как детям до года не подходит питание печеньем и сладостями, потому что их желудочно-кишечный тракт еще не готов к перевариванию углеводов.
Врачи не рекомендуют кормить ребенка продуктами из таких круп, как ячневая, овсяная и пшенная, так как им недостает микроэлементов и многих других полезных веществ.
К тому же в этих крупах обнаружено вредное вещество - глиодин. Это мукополисахарид, который содержится в оболочке некоторых злаков и вызывает некроз (омертвение) ворсинок кишечника, за счет которых происходит всасывание питательных веществ.
На счету манной каши есть один серьезный проступок: она богата фитином. Фитин изменяет среду в кишечнике ребенка таким образом, что кальций и витамин Д, поступающие с пищей, просто не всасываются. Также после ее применения наблюдается ухудшение всасывания железа.
Питание подобными продуктами может привести организм малыша к некоторым серьезным последствиям, таким как нарушение работы желудочно-кишечного тракта, рахит, а также к постоянному насморку и частым простудам, что в дальнейшем может сказаться на здоровье ребенка в школьные годы.
Конечно же, манная каша далеко не бесполезна. Это замечательный диетический продукт. Вопрос только в том, можно ли давать ее маленьким детям?
По крайней мере, она не рекомендуется детям до первого года жизни. После года ее уже постепенно можно включать в рацион, когда нормальная работа кишечника уже налажена и его ферментативная система достаточно созрела. До трех лет манную кашу малышам можно давать в строго ограниченном количестве.
В манной крупе 70 процентов крахмала, много белков, витаминов и минеральных веществ, и так как она быстро готовится, то все они сохраняются: В ней мало клетчатки, и она рекомендуется в послеоперационный период и при истощении. При хронической недостаточности почек, например, рекомендуются блюда, приготовленные из безбелковых круп, - в этом случае манка незаменима.
Но начинать прикорм грудничка со злаковых каш нельзя - вот одна из новых концепций детского питания. Для детей в раннем возрасте раньше советовали использовать такие продукты, как овощи, фрукты, блюда из них, натуральные соки.
Последние исследования показали, что аллергические реакции на соки слишком часты и желудочно-кишечный тракт еще не готов к такой пище, да и витаминный дефицит в организме ребенка соки восполняют плохо.
Уж лучше пусть кормящая мама сама ест побольше фруктов и пьет натуральных соков - все имеющиеся в них витамины ребенок получит с ее молоком.