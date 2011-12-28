Чем опасны экзотические украшения

В следующий раз, покупая экзотическое украшение, сделанное из природных материалов – остерегайтесь: оно может быть опасным для здоровья! Браслеты из Перу, сделанные из красочных семян, оказались смертельно токсичными.

36 британских магазинов призывают своих покупателей немедленно вернуть браслеты из ядовитых семян растения семейства бобовых – арбуса (Abrus precatorious). В них содержится опасных токсин арбин, включенный в список запрещенных веществ. Это вещество родственно рицину, который используют в качестве химического оружия. С помощью отравленного рицином заостренного наконечника зонта болгарские спецслужбы устранили диссидента Георги Маркова.

Для того чтобы умереть, достаточно 3 микрограммов абрина. «Если кто-то проглотит эти семена, он может умереть. Как только мы узнали об этом, мы тот час же изъяли изделия из продажи. Всем, кто приобрел их, следует немедленно упаковать браслеты и вымыть руки, не прикасаясь к глазам», - заявили представители системы здравоохранения.

Семена Abrus precatorious используют для изготовления украшений в странах Африки, считая, что они защищают от ведьм. Основные симптомы отравления – тошнота, рвота, диарея, шок, почечная недостаточность. В США известно о смерти детей, проглотивших семена. Также, от яда иногда гибнут те, кто занимается изготовлением украшений, если яд проникает в ранку от иглы для нанизывания.

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