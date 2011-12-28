Как победить купероз?
Протирать кожу кубиками льда с экстрактами растений...
Что делать, если на лице появились красноватые прожилки?
Скорее всего, это купероз, и проверенный способ скрыть проблему – замаскировать ее под слоем тонального крема. Однако в косметологической медицине появились способы, которые позволяют навсегда избавиться от звездочек.
До недавнего времени самой популярной была электрокоагуляция. Но следует признать, это довольно слабоэффективная процедура с длительным периодом восстановления. Сегодня есть новые методы. Один из них – сосудистый лазер.
После лечение лазером можно сделать процедуры, которые помогут закрепить результат, сделать тон кожи ровным, а структуру плотной и эластичной. С этой задачей справится мезотерапия.
Особенно полезны коктейли, в состав которых входят препараты, улучшающие микроциркуляцию сосудистого русла, такие повышают эластичность сосудистых стенок, предотвращают застойные явления. Часто в их состав входит витамин С, экстракт гинко билоба, экстракт рутина и меллилото.
Лечение сосудистых звездочек зависит от стадии заболевания. Если проблема возникла недавно, помогут справиться профилактические меры. Например, дарсонваль и криотерапия – процедуры, которые сделает косметолог.
Дома можно использовать контрастные компрессы и протирать кожу кубиками льда с экстрактами растений (или замороженными отварами трав). Эти нехитрые методы помогут справиться с уже имеющимися мелкими сеточками и противостоять появлению новых.
А вот к озонотерапии прибегать не стоит, эффект от таких инъекций кратковременен.