Как победить купероз?

Что де­лать, если на ли­це по­яви­лись крас­но­ва­тые про­жил­ки?

Ско­рее все­го, это ку­пе­роз, и про­ве­рен­ный спо­соб скрыть про­бле­му – за­мас­ки­ро­вать ее под сло­ем то­наль­но­го кре­ма. Од­на­ко в кос­ме­то­ло­ги­чес­кой ме­ди­ци­не по­яви­лись спо­со­бы, ко­то­рые по­зво­ля­ют на­всег­да из­ба­вить­ся от звез­до­чек.

До не­дав­не­го вре­ме­ни са­мой по­пу­ляр­ной бы­ла элек­тро­ко­а­гу­ля­ция. Но сле­ду­ет при­знать, это до­воль­но сла­бо­эф­фек­тив­ная про­це­ду­ра с дли­тель­ным пе­ри­о­дом вос­ста­нов­ле­ния. Се­год­ня есть но­вые ме­то­ды. Один из них – со­су­ди­с­тый ла­зер.

Пос­ле ле­че­ние ла­зе­ром мож­но сде­лать про­це­ду­ры, ко­то­рые по­мо­гут за­кре­пить ре­зуль­тат, сде­лать тон ко­жи ров­ным, а струк­ту­ру плот­ной и элас­тич­ной. С этой за­да­чей спра­вит­ся ме­зо­те­ра­пия.

Осо­бен­но по­лез­ны кок­тей­ли, в со­став ко­то­рых вхо­дят пре­па­ра­ты, улуч­ша­ю­щие мик­ро­цир­ку­ля­цию со­су­дис­то­го рус­ла, та­кие по­вы­ша­ют элас­тич­ность со­су­ди­с­тых сте­нок, предот­вра­ща­ют за­стой­ные яв­ле­ния. Час­то в их со­став вхо­дит ви­та­мин С, экстракт гин­ко би­ло­ба, экстракт ру­ти­на и мел­ли­ло­то.

Ле­че­ние со­су­ди­с­тых звез­до­чек за­ви­сит от ста­дии за­бо­ле­ва­ния. Если про­бле­ма воз­ник­ла не­дав­но, по­мо­гут спра­вить­ся про­фи­лак­ти­чес­кие ме­ры. На­при­мер, дар­сон­валь и крио­те­ра­пия – про­це­ду­ры, ко­то­рые сде­ла­ет кос­ме­то­лог.

До­ма мож­но ис­поль­зо­вать кон­траст­ные ком­прес­сы и про­ти­рать ко­жу ку­би­ка­ми льда с экстрак­та­ми рас­те­ний (или за­мо­ро­жен­ны­ми отва­ра­ми трав). Эти не­хит­рые ме­то­ды по­мо­гут спра­вить­ся с уже име­ю­щи­ми­ся мел­ки­ми се­точ­ка­ми и про­ти­во­сто­ять по­яв­ле­нию но­вых.

А вот к озо­но­те­ра­пии при­бе­гать не сто­ит, эф­фект от та­ких инъ­ек­ций крат­ков­ре­ме­нен.

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