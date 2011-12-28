Свет­ло-зе­ле­ные вы­су­шен­ные струч­ки-ко­ро­боч­ки кар­да­мо­на име­ют неж­ный не слиш­ком ак­тив­ный аро­мат, ко­то­рый хо­ро­шо рас­кры­ва­ет­ся при вы­печ­ке и в со­че­та­нии с са­ха­ром.

По­это­му эту пря­ность глав­ным об­ра­зом ис­поль­зу­ют в де­сер­тах и на­пит­ках. Кар­да­мон хо­ро­шо со­че­та­ет­ся с бе­лым ви­ном и ва­нилью.

Со­глас­но Аюр­ве­де, древ­не­ин­дий­ской на­уке о здо­ровье, кар­да­мон спо­собст­ву­ет ак­тив­нос­ти и яс­нос­ти ума, да­ет ощу­ще­ние лег­кос­ти, спо­койст­вия и бла­го­по­лу­чия.

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