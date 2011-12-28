Что говорит Аюрведа о свойствах кардамона
09:04, 28 декабря 2011Зарубежные новости
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Проясняет ум...
Светло-зеленые высушенные стручки-коробочки кардамона имеют нежный не слишком активный аромат, который хорошо раскрывается при выпечке и в сочетании с сахаром.
Поэтому эту пряность главным образом используют в десертах и напитках. Кардамон хорошо сочетается с белым вином и ванилью.
Согласно Аюрведе, древнеиндийской науке о здоровье, кардамон способствует активности и ясности ума, дает ощущение легкости, спокойствия и благополучия.
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