Мужчины глупеют от кофе

Западные психологи доказали разницу в поведении мужчин и женщин "до" и "после" чашечки кофе. Представительницам слабого пола влияние бодрящего напитка помогало оперативно и грамотно действовать в стрессовых ситуациях, мужчинам же, наоборот, мешало думать логически и быстро принимать правильные решения.

Для эксперимента специалисты задействовали 64 добровольца. Их поделили на 32 однополые пары, состоящие из ровесников. Каждого человека ждало 4 испытания: решение головоломки, проведение переговоров, тест на состояние памяти и составление публичной презентации о результатах трех предыдущих задач. Прежде чем приступить к выполнению этой программы, 16 пар выпили кофе, а другим участникам достался напиток без кофеина.

Результаты исследования показали, что влияние кофе помогало женщинам собрать головоломки в среднем на 100 секунд быстрее тех дам, которые пили кофейный напиток. Совершенно другая ситуация была у мужчин. Так, реакция кофеманов отставала в собирании пазлов на 20 секунд. Тест на память они вообще практически провалили.

Таким образом, ученые доказали, что влияние кофе притупляет их интеллектуальную деятельность. Поэтому употреблять этот напиток перед важными мероприятиями мужчинам не рекомендуется.

А вот представительницам слабого пола кофе только полезен: 4 чашки в день предотвращают появление рака матки, при этом он может даже не содержать кофеина, отмечает Medikforum.ru. "Если женщины употребляют по 4 чашки кофе в день в течение долгих лет, опасность развития рака матки снижается на 25 процентов по сравнению с теми, кто пьет меньше одной чашки в сутки," - считают эксперты. А те, кто выпивает по 2-3 чашки кофе в день, на 15 процентов реже страдают от депрессии по сравнению с теми, кто редко пьет данный напиток.

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