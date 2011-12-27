Почему возникают судороги в ногах?

Причины судорог в ногах бывают разными. В частности, судороги в ногах по ночам могут быть вызваны тем, что вашему организму не хватает таких витаминов и микроэлементов, как кальций и магний.

А во время сна кровообращение у человека замедляется, и при дефиците данных микроэлементов доставка их к мышцам ног снижается, это и вызывает судороги ног.

Чтобы узнать, есть ли в Вашем организме дефицит кальция и магния, необходимо сдать ряд анализов. За результатами анализов будет известно, есть дефицит или нет.

Еще одной причиной судорог в ногах является перенапряжение мышц ног, что может быть вызвано длительной ходьбой или стоячей работой, или бегом на длинную дистанцию без предыдущего разогрева мышц. Также к причинам судорог в ногах относятся стресс, избыточный вес, сидячий способ жизни, усиленное потовыделение, беременность.

Причиной судорог ног могут быть скрытые травмы и воспалительные процессы.

Что же делать, если ноги сводит судорога? После того, как вы выяснили причину судорог, необходимо избавиться от нее. Если причиной судорог стал недостаток кальция и магния в организме, необходимо заполнить недостаток этих микроэлементов. Необходимо пропить курс витаминов, которые содержат данные микроэлементы. В современной фармакологии таких комплексов предостаточно, выбор за Вами.

Если же причиной судорог ног стало то, что вы много времени проводите в сидячем положении, или сильно перегружаете ноги физически, то Вам стоит задуматься о внесении корректив в образ Вашей жизни. Если вы много сидите на работе, введите в свой рацион ежедневные прогулки. В случае избыточной физической активности, давайте ногам отдыхать, делайте после физических нагрузок массаж ног. Если судороги ног вызывал стресс, нужно устранять причины стресса.

Как же вести себя при судорогах, чтобы они скорее прошли, и как уменьшить боль, которую они наносят?

При резких судороги в ногах, которые не проходят, встаньте на прохладный пол всей ступней, сделайте глубокий вдох, если судорога сильная и не проходит, пощипайте себя за ноги. Помассируйте ногу в месте судороги, применяя растирающие движения. После можно растереть ноги разогревающей мазью, спиртом или яблочным уксусом. Для профилактики судороги в ногах делайте теплые влажные компрессы ног, принимайте горячие ванны. Для профилактики судорог также важно бороться с обезвоживанием организма, избегать мускульного переутомления. Выполняйте профилактическую гимнастику для ног.

Народная медицина при судорогах ног рекомендует втирать в стопы лимонный сок. Также рекомендуется втирать в ноги горчичное масло в момент нападения судороги. Для профилактики рекомендуется делать горчичные ванны ног.

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