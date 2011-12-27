Целебные свойства рыбной печени

Печень содержит ценные и питательные вещества: витамины, соли, белки, жиры, углеводы, которые хорошо усваиваются. С лечебной целью печень с успехом применяется при малокровии, особенно так называемой анемии Аддисона-Бирмера.

Больному ежедневно дают от 150 до 200 грамм приготовленной сырой или слегка обжаренной печени. Курс лечения составляет от одного до трех месяцев, обычно с положительным результатом. В настоящее время анемия Аддисона-Бирмера успешно лечится витамином В12.

Печень как питательный и диетический продукт не потеряла своего значения и рекомендуется при малокровии, похудании, гиповитаминозе А («куриная слепота»), неврастении, явления общей слабости в результате перенесенной инфекционной болезни, переутомлении. Поэтому, если вам случается заказывать еду на дом для себя или всей семьи, то постарайтесь обратить внимание на блюда из печени, о пользе которой написано выше.

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