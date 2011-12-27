Секреты долголетия славян

Естественным желанием для каждого человека является желание прожить долгую жизнь, при этом до глубокой старости сохранив крепкое здоровье. Можно пытаться достичь этого, принимая бесчисленное количество препаратов, вводя вакцины, полезность которых весьма сомнительна, утомляя тело большими физическими нагрузками. Но правильным ли путем мы идем?

Уделяя столько внимания телу, мы забываем, что кроме физического здоровья, не менее важно психологическое, так называемое здоровье души. Но, возможно, в этом и заключаются секреты долголетия, а мы просто проходим мимо них?

За секретами долголетия далеко ходить не надо — давайте обратимся к опыту наших предков — славян. Славяне верили, что здоровье тела зависит от здоровья души, многие староверы и сейчас продолжают утверждать, что все болезни идут от головы, то есть мысли могут влиять на здоровье человека. Сейчас параллельно с огромными пыльными и шумными городами существуют поселения людей, решивших отказаться от цивилизации и жить по законам природы и предков. Они живут, не пользуясь услугами врачей, и не принимая никаких лекарств, при этом продолжительность их жизни гораздо больше, чем у нас с вами, да и выглядят они в свои 90 лет, как мы в 50-60. Как же им удается обходиться без врачей, без помощи которых, нам даже страшно представить свою жизнь?

По словам самих староверов, они не смотрят телевизор, не пользуются радио, компьютерами и прочими радостями современного человечества, так как это засоряет мозг, и человек перестает думать сам, и это вредит здоровью. Болеют поселенцы редко, каждый сам знает, как себя лечить и знает особые техники славянского массажа. Если кто-нибудь из них все-таки заболеет, то он не бежит за лекарствами, а сначала пытается понять, что вызвало болезнь — то ли, плохая мысль, то ли дело недоброе, затем молится, чтобы очистить душу, а потом уже начинается лечение травами.

По словам путешественников, посетивших такие поселения на Забайкалье, староверы живут, содержа свою душу, тело и жилища в чистоте. О нравственной чистоте и говорить не нужно, они даже и не думают об изменах жене или мужу, потому что такого даже и быть не может. Староверы живут по простому закону, дарованному им самой природой, и в награду за выполнение этого закона, они получили свое здоровье и долголетие.

Таким образом, мы видим, что, насмотревшись фантастических фильмов, мы пытаемся найти и изобрести эликсир долголетия, отдаляясь все дальше и дальше от родной природы, и забывая про здоровье своей души. Пусть и не все могут поступить так же радикально, как староверы и уйти в леса, пусть нас отравляет тяжелая экологическая обстановка наших городов, но про здоровый дух забывать не стоит. Ведь простое соблюдение нравственных законов, доброе отношение к окружающему миру и хорошее настроение, могу продлить нам жизнь и сделать нас хоть немного здоровее.

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