В Москве будут судить людоеда

Дорогомиловский суд Москвы начнет слушания по существу дела жителя столицы Николая Шадрина, который, как установило следствие, убил, расчленил и затем съел фрагменты печени своего знакомого, сообщил агентству РАПСИ пресс-секретарь суда.

Суд в ходе слушаний решит вопрос о том, стоит ли направлять Шадрина на принудительное лечение.

В ходе следствия эксперты признали Шадрина невменяемым. Уголовное дело поступило в суд с постановлением следователя о необходимости применения к Шадрину мер медицинского характера.

По данным следствия, с начала мая в Дорогомиловском районе Москвы на протяжении двух недель были обнаружены фрагменты тела мужчины примерно 40 лет. Позже следствие установило, что в ссоре Шадрин нанес погибшему несколько ударов обрезком металлической трубы по голове, от которых тот скончался, затем расчленил труп, упаковал в полиэтиленовые пакеты и частями разбросал по разным адресам. Также следователи полагают, что в момент совершения преступления мужчина ограбил свою жертву, отобрав мобильный телефон.

Как выяснилось позже, Шадрин состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Подсудимому вменяется совершение деяний, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).