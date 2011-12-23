Два мощных землетрясения произошли в Новой Зеландии

13:08, 23 декабря 2011
Зарубежные новости
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Разрушены здания

Два мощных землетрясения магнитудой не менее 5,3 произошли в пятницу в новозеландском городе Крайстчерч.

Местный журналист сообщил Би-Би-Си, что вторые подземные толчки ощущались сильнее и, скорее всего, стали причиной разрушения зданий.

Первое землетрясение привело к эвакуации нескольких зданий и аэропорта.

В феврале город Крайстчерч сильно пострадал от землетрясения магнитудой 6,3.

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