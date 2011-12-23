Продукты, которые вызывают мигрень

Если вас начала мучить головная боль, возможно, в этом виноваты изменения в рационе, заявляет диетолог Сунита Дубе. Согласно подсчетам ученых, в 30% случаев мигрень обусловлена наследственным фактором. Но провоцирует головную боль также стресс, гормональные изменения, режим сна, депрессия и рацион.

Чаще всего головные боли начинаются, когда человек резко переходит на низкокалорийную диету. Особенно это касается диет, предполагающих полное исключение углеводной пищи или ее значительное сокращение в рационе. Между тем, мозг использует углеводы в качестве топлива.

Еще мигрень может быть вызвана пониженной концентрацией сахара в крови, недостаточным потреблением воды и тем фактом, что человек пропускает прием пищи или же между приемами пищи проходит слишком много времени.

Исследователи доказали, что аминокислота тирамин провоцирует приступы головной боли, снижая уровень серотонина и влияя на степень сужения сосудов. Соответственно, продукты, содержащие тирамин, лучше исключить из рациона. В их число входят красное вино и прочие алкогольные напитки, сыры, шоколад и определенные мясные продукты.

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