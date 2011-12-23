Цвет глаз расскажет о характере и здоровье

Глаза - значительная вещь. Размер, цвет и вид раскрывают душу человека, качества характера, которые видны не сразу. Если глаза маленькие, то человек, как правило, замкнутый, эгоистичный, упёртый. Самодовольному человеку присущи округлые глаза, а смелому и отважному глубоко посаженные. Неустойчивые, властные и суетливые имеют глаза слегка на выкате, а добрые, терпеливые и чувствительные - раскосые.

Глаза это не только второе "я", но еще и состояние здоровья. Наука, которая занимается диагностикой по радужной оболочке глаза, называется - иридология. Иридолги говорят, для того, чтобы узнать состояние вашего организма, нужно изучить язык символов радужки, и тогда история ваших болезней откроется словно книга. По мнению иридологов, цвет глаз очень важен для изучения организма. Натуральными цветами глаз являются голубой и карий. Все остальные говорят о пороках организма. Зеленый - не естественный цвет глаз, к его основе подмешена желтизна, которая говорит о нарушении функций в организме. Идеальная радужная оболочка абсолютно светлая.

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