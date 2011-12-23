Чем полезна красная икра?

Икра – это один из самых питательных продуктов. По калорийности икра, как черная, так и красная, превосходит мясо, молоко и другие продукты. 100 г. черной икры (зернистой или паюсной) содержат 280 килокалорий, а 100 г. красной икры – 270 килокалорий. Такое же количество мяса средней жирности дает всего 120 килокалорий, а 100 г. молока – всего 70.

В икре осетровых и лососевых рыб содержится около 30% высокоценных белков, что для белков животного происхождения редкость, и 10–13% легкоусвояемых жиров. Икра богата лецитином (от 1,0 до 43%), витаминами А, Е, D и группы В, фосфором, железом и другими минеральными веществами и органическими соединениями, необходимыми для нормального развития организма, клеток кожи, нормализации кровяного давления и повышения гемоглобина. Это потому, что белки икры являются полноценными и в основном относятся к белкам типа глобулинов, альбуминов.

Жир икры характеризуется более высоким йодным числом, чем жир мяса той же рыбы, и содержит в своем составе большое количество очень полезных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые способствуют улучшению мозговой деятельности, повышают иммунитет, имеют сильные противоаллергенные свойства, снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, т.к. уменьшают риск тромбообразования и способствуют улучшению кровообращения в мелких кровеносных сосудах, а также уменьшают риск развития некоторых видов раковых опухолей и полезны для глаз.

Белки и жиры, содержащиеся в красной икре, полезны для восстановления клеток и нормализации артериального давления. Красная икра не содержит углеводов и вредных жиров. Черную икру рекомендуют есть при нехватке железа в организме. Икра осетровых рыб богата минеральными веществами – около 2,0% в среднем. Больше всего их приходится на долю фосфора, до 370 мг.

В икре в значительных количествах присутствуют S, K, Na, Ca, Mg, а также Si, Zn, Fe, Mn, J и другие минералы. Интересно, что содержащиеся в икре питательные вещества интенсивно действуют на кожу, предотвращая процесс старения и восстанавливая пораженные участки. Считается, что черная икра полезнее, чем красная, поскольку в ней больше витаминов и минералов, однако есть черную икру каждый день просто вредно. Содержащиеся в этом продукте пурины способны приводить к образованию камней в почках.

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