Главные опасности новогоднего праздника

В дни новогодних праздников врачи фиксируют увеличение числа пациентов с пищевым и алкогольным отравлением. Медики назвали 5 самых вредных новогодних блюд и напитков, если забыть о чувстве меры.

•Смешивание алкоголя с газировкой и употребление алкогольных коктейлей. Такие миксы, во-первых, маскируют вкус алкоголя, потому можно больше выпить. А во-вторых, газировка помогает алкоголю всасываться в кровь, потому опьянение наступает быстро, а похмелье будет тяжелее.

•Майонезные салаты. Этот соус очень быстро портится, потому риск отравлений очень высок.

•Шампанское. Раздражает пищеварительный тракт и быстро опьяняет.

•Жирное мясо. Создает серьезную нагрузку на печень, а пряности в нем разжигают аппетит

•Цитрусовые. Негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Даже здоровым людям не надо есть цитрусовые после основных блюд, иначе они забродят и произойдет вздутие живота.

likar.info