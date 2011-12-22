Представления о пользе вина преувеличены

Бытует мнение, что умеренное потребление вина полезнее, чем потребление других спиртных напитков, однако получившие результаты последнего исследования ученые отнюдь не уверены, что это так.

Исследование, результаты которого были опубликованы на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки Eurekalert, основано на 20-летнем наблюдении за группой пожилых американцев.

Результаты исследования подтвердили ранее полученные в ходе других экспериментов данные о том, то полифенолы, находящиеся в вине, некоторых видах пива и других спиртных напитках оказывают защитную роль и могут служить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, подтвердилось предположение о том, что при прочих равных люди, регулярно употребляющие спиртные напитки в небольших количествах, живут дольше, чем те, кто совсем не пьет (хотя те, кто пьют много и склонны к запоям, живут значительно меньше, чем непьющие). Однако ученые уверены, что нет причин выделять именно вино из остальных натуральных спиртных напитков. Иначе говоря, если спиртной напиток содержит минимум консервантов и химических добавок, то не играет большой роли, будет это вино, пиво или виски.

Тогда как же объяснить тот факт, что авторы раннее проведенных исследований настаивали именно на пользе вина, причем часто даже уточняли, что «оптимальное спиртное» – это красное сухое вино?

«Все просто, – пишет Eurekalert, – в ходе тех исследований учитывалась средняя длительность жизни людей, предпочитающих тот или иной напиток, но не учитывались другие факторы риска. Между тем, полученные данные свидетельствуют, что люди, выбирающие вино, как правило, имеют более высокий уровень дохода, лучшее образование, склонны вести более здоровый образ жизни и лучше питаются, что не может не отразиться на их здоровье и долголетии». Ученые уверены, что если люди, злоупотребляющие крепкими напитками, просто перейдут на вино, не изменив ни образа жизни, ни диеты, то это едва ли поможет им укрепить свое здоровье.

«Все просто, – пишет Eurekalert, – в ходе тех исследований учитывалась средняя длительность жизни людей, предпочитающих тот или иной напиток, но не учитывались другие факторы риска. Между тем, полученные данные свидетельствуют, что люди, выбирающие вино, как правило, имеют более высокий уровень дохода, лучшее образование, склонны вести более здоровый образ жизни и лучше питаются, что не может не отразиться на их здоровье и долголетии». Ученые уверены, что если люди, злоупотребляющие крепкими напитками, просто перейдут на вино, не изменив ни образа жизни, ни диеты, то это едва ли поможет им укрепить свое здоровье.

medstrana.com