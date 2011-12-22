Низкокалорийная диета сделает вас умнее

Сидение на диете позволит не только похудеть, но и повысить умственные способности, полагают ученые. Это происходит за счет активизации определенного протеина, помогающего мозгу оставаться молодым и в работоспособном состоянии, пишет The Sydney Morning Herald.

Ученые советуют серьезно ограничивать потребление калорий, так как это дает возможность "включить" гены, связанные с нормальной работой мозга. Данное утверждение было доказано на примере грызунов. А ранее эксперты выяснили, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность жизни, сокращает риск деменции и прочих недугов. Однако до недавнего времени они не знали, как именно это происходит.

Открытие сделали сотрудники Католического университета Святого Сердца в Риме. Они выяснили, что снижение потребления калорий приводило к активации протеина CREB1. А он "включал" гены, связанные с большей продолжительностью жизни. Ученые полагают: им удастся использовать данное открытие для получения препаратов, сохраняющих молодость мозга.

Кстати, уже было установлено, что CREB1 играет ключевую роль с точки зрения памяти и обучения. А вот у мышей, чье потребление калорий сократилось на 30%, отмечалась его активизация. В итоге животные жили на треть дольше, лучше запоминали вещи и соображали, в меньшей степени страдали от ожирения, диабета, у них медленнее развивалась деменция и реже проявлялась агрессия.