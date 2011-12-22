Мускатный орех улучшает пищеварение

Му­скат­ный орех — чем­пи­он по час­ти со­че­та­ний.

Он оди­на­ко­во хо­рош в со­седст­ве с тык­вой, кар­то­фе­лем, мо­ло­ком, то­мат­ным со­ком, фрук­то­вы­ми де­сер­та­ми и кок­тей­ля­ми, блю­да­ми из ри­са, шпи­на­та, цвет­ной ка­пу­с­ты... и этот спи­сок мож­но про­дол­жать!

Све­же­на­тер­тый му­скат­ный орех улуч­ша­ет пи­ще­ва­ре­ние, ока­зы­ва­ет ан­ти­бак­те­ри­цид­ное дейст­вие при ки­шеч­ных ин­фек­ци­ях.

Ве­щест­ва, со­дер­жа­щи­е­ся в нем, пи­та­ют клет­ки го­лов­но­го моз­га, де­то­род­ных ор­га­нов и кро­ви.

Счи­та­ет­ся, что ре­гу­ляр­ное упо­треб­ле­ние му­скат­но­го оре­ха успо­ка­ива­ю­ще дейст­ву­ет на нер­в­ную сис­те­му, по­вы­ша­ет яр­кость вос­при­я­тия ми­ра и по­мо­га­ет бо­роть­ся со стрес­сом и де­прес­си­ей.

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