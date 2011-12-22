Мускатный орех улучшает пищеварение
Снимает стресс и депрессию...
Мускатный орех — чемпион по части сочетаний.
Он одинаково хорош в соседстве с тыквой, картофелем, молоком, томатным соком, фруктовыми десертами и коктейлями, блюдами из риса, шпината, цветной капусты... и этот список можно продолжать!
Свеженатертый мускатный орех улучшает пищеварение, оказывает антибактерицидное действие при кишечных инфекциях.
Вещества, содержащиеся в нем, питают клетки головного мозга, детородных органов и крови.
Считается, что регулярное употребление мускатного ореха успокаивающе действует на нервную систему, повышает яркость восприятия мира и помогает бороться со стрессом и депрессией.